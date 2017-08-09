Afganistan'da 235 sivil Taliban'ın elinden kurtuldu

Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, kısa süre önce Sar-i Pul'un Mirzavlang bölgesini kontrol altına aldığını, 30 sivili öldürdüğünü ve 235'ini kaçırdığını söyledi.

Amani, örgütün elindeki sivillerin, aşiret liderlerinin çağrısı üzerine serbest kaldığını ve Sar-i Pul'un merkezine yerleştirildiğini belirtti.

DEAŞ MENSUPLARI DESTEK VERİYOR

Mirzavlang'a saldıran Taliban örgütüne, DEAŞ mensuplarının destek verdiği ve bölgede operasyon başlatılacağı da kaydedildi. Taliban, Mirzavlang'da öldürülen 30 kişinin, köy korucuları olduğunu iddia etmişti. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, sivil katliamının karşılıksız kalmayacağı açıklamasını yapmıştı.