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Afganistan'da 235 sivil 'ın elinden kurtuldu

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 10:04
Afganistan'da 235 sivil Taliban'ın elinden kurtuldu

Afganistan'ın kuzeyindeki Ser-i Pul vilayetinde 'ın kaçırdığı 235 sivilin salıverildiği bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Ser-i Pul vilayetinde 'ın kaçırdığı 235 sivilin salıverildiği bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, kısa süre önce Sar-i Pul'un Mirzavlang bölgesini kontrol altına aldığını, 30 sivili öldürdüğünü ve 235'ini kaçırdığını söyledi.

Amani, örgütün elindeki sivillerin, aşiret liderlerinin çağrısı üzerine serbest kaldığını ve Sar-i Pul'un merkezine yerleştirildiğini belirtti.

Mirzavlang'a saldıran Taliban örgütüne, mensuplarının destek verdiği ve bölgede operasyon başlatılacağı da kaydedildi.

Taliban, Mirzavlang'da öldürülen 30 kişinin, köy korucuları olduğunu iddia etmişti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, sivil katliamının karşılıksız kalmayacağı açıklamasını yapmıştı.

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Afganistan'da 235 sivil Taliban'ın elinden kurtuldu
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