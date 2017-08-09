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lardan 835 milyon dolar çaldı

Giriş Tarihi: 9.8.2017 10:03
DAEŞ bankalardan 835 milyon dolar çaldı

Irak Merkez sı'ndan, satışından yıllık 2 milyar dolar elde eden 'in, bankalardan 835 milyon dolar çaldığı açıklaması geldi.

Irak Merkez sı, terör örgütü 'in hükümet ve özel bankalardaki yaklaşık 835 milyon doları çaldığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ve özel bankalarda DAEŞ tarafından el konularak çalınan paranın miktarı yaklaşık 835 milyon dolar" denildi.

YILLIK 2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİYORLAR

DAEŞ'in çaldığı paranın, 2014 yılında hükümet dairelerine tahsis edilen bütçelerin yanı sıra içişleri ve savunma bakanlığı, özel yatırım şirketleri ve bazı vatandaşların hesaplarına ait olduğu belirtildi.

Açıklamada DAEŞ'in günlük 30 bin varil satarak yıllık 2 milyar dolar gelir elde ettiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca merkez bankasının bu dönemde bankacılık ve finans sektörlerini korumak için gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve örgütün elindeki bankaların işlemlerini durdurduğu ifade edildi.

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DAEŞ bankalardan 835 milyon dolar çaldı
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