DAEŞ bankalardan 835 milyon dolar çaldı

Irak Merkez Bankası, terör örgütü DAEŞ'in hükümet ve özel bankalardaki yaklaşık 835 milyon doları çaldığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ve özel bankalarda DAEŞ tarafından el konularak çalınan paranın miktarı yaklaşık 835 milyon dolar" denildi.

YILLIK 2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİYORLAR

DAEŞ'in çaldığı paranın, 2014 yılında hükümet dairelerine tahsis edilen bütçelerin yanı sıra içişleri ve savunma bakanlığı, özel yatırım şirketleri ve bazı vatandaşların hesaplarına ait olduğu belirtildi.

Açıklamada DAEŞ'in günlük 30 bin varil petrol satarak yıllık 2 milyar dolar gelir elde ettiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca merkez bankasının bu dönemde bankacılık ve finans sektörlerini korumak için gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve örgütün elindeki bankaların işlemlerini durdurduğu ifade edildi.