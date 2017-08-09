İsrail'den Gazze'ye iki ayrı hava saldırısı

Gazze'deki Şifa Hastanesi Hasta Kabul ve Acil Servis Bölümü Sorumlusu Eymen es-Sahbani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Sahbani, yaralılardan başına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki bazı tarım arazilerine iki roket saldırısı düzenlediğini ve bölgedeki çevre binalarda maddi hasarın olduğunu kaydetti.

İsrail'in güneyindeki Askalan kentine bir roket düştü

Bu arada İsrail Kanal 2 televizyonu, Gazze sınırında yer alan, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine bir roket düştüğünü duyurdu.

Haberde, roketin açık bir alana düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı ifade edildi.

Söz konusu roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Hamas'tan kınama

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Siyonist barbarca saldırının Gazze'de direnişin mevzilerini kasten hedef alması, düşmanın sonuçlarına katlanacağı tehlikeli bir ihlaldir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'nin işgal güçlerinin silahlarını test edeceği bir saha olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.