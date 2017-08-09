Kuzey Kore Kanadalı papazı serbest bıraktı

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin Merkez Mahkemesinin Kanadalı papaz Hyeon Soo Lim'in hasta kefaletiyle serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'un ofisinden Lim serbest kalmadan önce yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Daniel Jean'ın başkanlık ettiği heyetin, Lim'in durumunu görüşmek için Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gittiği ifade edildi.

Trudeau'un Sözcüsü Cameron Ahmad, hükümetin Lim'in sağlığına "azami önem" verdiğini kaydederken papazın sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

SON DAKİKA! KUZEY KORE'DEN DÜNYAYI ŞOK EDECEK HAMLE

Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi, Aralık 2015'te Toronto Presbiteryan Kilisesi baş rahibi ve misyonerlik faaliyeti yürüten bir kuruluşun lideri Lim'i, devlete karşı yıkıcı faaliyetler planlamak ve Pyongyang yönetimini devirmeye teşebbüs etmek suçlarından ömür boyu müebbette ağır iş cezasına çarptırmıştı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Şubat 2015'ten bu yana tutuklu Lim, Pyongyang'da bir haber ajansına yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Güney Kore doğumlu 61 yaşındaki Lim, 1997 yılından tutuklandığı 2015'e kadar Kuzey Kore'yi birçok kez ziyaret ederek insani yardım faaliyetlerine katılmıştı.

Kuzey Kore'nin, rejime tehdit gördüğü misyonerlik ve dini faaliyetlere yönelik çok katı kuralları bulunuyor. Devlete karşı düşmanca faaliyet yürütmekten suçlu bulunanlar ağır iş cezasına çarptırılıyor.

Kuzey Kore'de en az 3 Amerikalı ile 6 Güney Koreli'nin tutuklu olduğu düşünülüyor.