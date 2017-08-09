Son dakika: Trump: Nükleer silahlarımız hazır!

Peş peşe gelen füze testlerinin ipleri koparma noktasına getirdiği Kuzey Kore ve ABD, belki de ilk kez savaşa bu kadar yakın.

ABD Başkanı Donald Trump, dakikalar önce yazdığı Twitter mesajında "Başkan olarak ilk emrim nükleer silahların yenilenmesi ve modernize edilmesi oldu. Şu anda daha önce hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.

Trump, dün akşam Kuzey Kore'nin nükleer testleri sürdürmesi halinde 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceklerini canlı yayında ilan etmişti.

Buna Kuzey Kore'nin yanıtı daha da sert oldu. Pyongyang yönetimi, Guam Adası'nı füzeyle vurmak için plan hazırladığını açıkladı.

"Trump Kim Jong-un'un anlayacağı dilden konuştu"

Dünyayı savaşın eşiğine getiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington'ın Kuzey Kore'nin anlayacağı dilden konuşacağını söyledi. Tillerson, "Trump, Kim Jong-un anlayabileceği bir dilde oldukça sert bir mesaj gönderiyor" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin tehdidi altından olan Guam'ın valisi Eddie Calvo "Burası ABD toprağıdır. sadece askeri bir üs değildir. Kuzey Kore'ni tehditlerine boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Savunma önlemlerinin alındığını söyleyen Calvo, "her türlü gelişmeye hazırız" dedi.

Kuzey Kore'deki yarı resmi bir site, çarpıcı bir videoyu sayfalarına taşıdı. Videoda Kuzey Kore ordusu üç günde Güney Kore'yi işgal ediyor. Ayrıca, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası ile Japonya'daki ABD üsleri de kısa sürede imha ediliyor.