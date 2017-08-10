BM'den DEAŞ raporu: İslam'la alakaları yok, dua bile bilmiyorlar

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Merkezi, 'yabancı savaşçı' olmak için Suriye'ye giden 12 ülkeden 42 erkek ve 1 kadınla yapılan detaylı görüşmeleri rapor haline getirdi. Raporda, "Bu kişiler Müslümanları koruduklarını savunuyorlar. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Din konusunda tamamen bilgisizler. Dua etmeyi bile bilmiyorlar" denildi.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan rapor, DEAŞ'lı teröristlerin eğitim durumu, sosyal konumları ve ruh halleri hakkında çarpıcı tespitleri ortaya koydu.

'HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL'

"Bu kişiler Müslümanları koruduklarını savunuyorlar. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Din konusunda tamamen bilgisizler. Dua etmeyi bile bilmiyorlar. Hiçbiri iyi eğitim alamamış, saygın bir meslekleri yok" denilen çalışmayı yürüten Profesör Hamed el-Said ve İngiliz terör uzmanı Richard Barrett, birçok farklı unsura bağlı olması nedeniyle teröristlerin Suriye'ye gidiş amaçlarını genelleştirmenin zor olduğunu söyledi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre El-Said ve Barrett, Suriye'ye gidişlerde, sosyal ağlar ve aracı kişilerin önemli yer tuttuğunu ancak kişilerin örgütlere yönelik sempatilerinin de etkili olabileceğini kaydetti. Raporda, 12 ülkeden 43 teröristin 33'ünün Suriye'ye ulaştığı ancak daha sonra buradan ayrılmaya karar verdiği kaydedildi. 10 teröristin ise Suriye'ye ulaşamadan güvenlik yetkilileri tarafından yakalandığı bildirildi.

İSLAMI BİLMİYORLAR

Rapora göre, Suriye'ye terörist olma niyetiyle girmediklerini, dönerken de terörist olma amacı gütmediklerini iddia eden DEAŞ'lılar, Suriye'de kazandıkları tek askeri deneyimin ise mermisiz atış talimi gibi basit uygulamalar olduğunu söyledi.

İşsizler, eğitimleri yok, yoksulluk içinde büyümüşler, İslam'ı bilmiyorlar, çoğu erkek, yaşları genç, İşçi sınıfı çocukları, hayatı anlamsız buluyorlar, ideoloji eksiklikleri var.