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Boşanmaktan vazgeçtiler

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Giriş Tarihi: 11.8.2017
Boşanmaktan vazgeçtiler

Hollywood’un gözde çiftinden sürpriz karar: US Weekly’nin haberine göre; çocuklarından gizli tekrar görüşmeye başlayan ve çifti boşanmaktan vazgeçti

Boşanma aşamasındaki ABD'li oyuncular ve magazin basınının gündeminden düşmüyor. 10 yıllık ilişkinin ardından 2014'te evlenen ve geçen yıl sürpriz şekilde boşanma kararı alan ikilinin barıştıkları ileri sürüldü. ABD'de yayımlanan magazin dergisi US Weekly'nin özel haberine göre 6 çocukları bulanan Jolie ve Pitt, boşanma dilekçelerini geri çekebilir. Çifte yakın oldukları belirtilen ve isimleri açıklanmayan kaynaklardan biri "Boşanma süreci durdu. Onlar son birkaç ayda bu süreci ileriye götürecek hiçbir şey yapmadı ve şimdi herkes Angeline Jolie ve Brad Pitt'in artık boşanma işlemini yapmayacağını düşünüyor" dedi. Bir diğer kaynak ise "Herkes, onların yeniden birlikte yaşamaya başlamasını bekliyor. Boşanmayı iptal ettiklerini açıklar ve her şeyi rayına koymaya çalışırlarsa şaşırmam" dedi.

GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR
Amerika'nın en çok okunan magazin dergilerinden biri olan US Weekly, mayıs ayında Pitt ve Jolie'nin çocuklarından gizli olarak görüştüğünü yazmıştı. Dergide yer alan haberde, Brad Pitt'in alkolden vazgeçmesinin çiftin ilişkilerinin yeniden ısınmasına neden olduğu belirtilmişti.
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Boşanmaktan vazgeçtiler
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