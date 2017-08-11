Bu kez saldırı tarihi verdiler

Kuzey
Kore ile ABD
arasındaki gerilim tarafların birbirlerine tehditleriyle tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump
'ın "Dünyanın daha önce hiç görmediği gazapla karşı karşıya kalacaklar" açıklamasını "saçmasapan" diye nitelendiren Kuzey Kore
, ABD'nin Guam üssüne yönelik harekâtları için tarih verdi. Kuzey Kore ordu sözcülüğü, Guam'ı 4 füze ile vurma planının bu ay içinde hazır olacağını ve liderleri Kim Jong-un'un onayına sunulacağını bildirdi. Ardından Trump'tan bir açıklama daha geldi. Daha önceki sözlerinin yeterince sert olmadığını belirten Trump, "Kuzey Kore aklını başına alsın yoksa çok az ülkenin maruz kaldığı bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacak" dedi.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ GERÇEKLEŞİYOR MU?
Kuzey Kore ile ABD arasındaki yükselen gerilim akıllara kahin Horacia Villegas'ın Üçüncü Dünya Savaşı kehanetini getirdi. İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, 2015'te Donald Trump'ın ABD başkanı olacağını öngören medyum Villegas, şimdi de savaşın 13 Ekim'e kadar başlayacağını söylediğini aktardı. Kahin, "İnsanların hazırlıklı olması için bilmesi gerekiyor. Çok fazla yıkım, şok ve ölüm yaşanacak" dedi. Öte yandan komplo teorisyeni David Meade ise Nibiru isimli onuncu gezegenin bu sene içerisinde Dünya'ya çarpacağını açıkladı. "Planet X" isimli komplo kitabının yazarı, bu ay gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının Dünya'nın sonunun geleceğinin kanıtı olduğunu iddia etti. Nibiru'nun hiçbir bilim insanı tarafından daha önce gözlemlenemediğine dikkat çeken NASA
, bu iddiaları yalanlıyor.