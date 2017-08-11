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ye : 10 ölü, 20 yaralı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.8.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 19:24
Medreseye silahlı saldırı: 10 ölü, 20 yaralı!

'ın kentinde bulunan ye düzenlenen sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

'ın kentindeki Chah Aab bölgesinde bulunan ye kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenledi.

İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Öte yandan Afganistan'da terör örgütü ve militan grubunun gerçekleştirdiği kanlı eylemlerden dolayı istikrarlı politika yürütememektedir.

Ayrıca ABD liderliğindeki koalisyon tarafından desteklenen Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri, ülke çapında terörle mücadele için ortak operasyonlar düzenlemektedir.

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Medreseye silahlı saldırı: 10 ölü, 20 yaralı!
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