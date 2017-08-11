Rakka’da hava saldırısı: 5 ölü, 30 yaralı

Uluslararası Koalisyon savaş uçakları tarafından bombalanan Rakka'da 5 kişi hayatını kaybederken 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Uluslararası Koalisyon'un son 24 saatte Rakka'da 45 hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

RAKKA’DA KATLİAM: 43 SİVİL DAHA ÖLDÜ

Sivil ve askeri hedefleri birbirinden ayırmayan Uluslararası Hava Kuvvetleri tarafından sıklıkla hedef alınan Rakka'da yaralıları tedavi etmek için büyük tıbbi malzeme sıkıntısı çekiliyor.

Öte yandan, Esad rejimi ve YPG Rakka kentinin yaklaşık yüzde 50'sinin kontrolünü ellerinde bulundurduklarını açıkladılar.