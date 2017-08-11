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Rusya teyakkuza geçti

Giriş Tarihi: 11.8.2017 20:31 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 20:51
Rusya teyakkuza geçti

ve 'nin savaşın eşiğine gelmesi Rusya'yı da teyakkuza geçirdi. Rus hava savunma sistemleri füzelerin fırlatılabileceği yerleri mercek altına aldı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, 'nin son füze denemeleri sonrasında bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle Rus sunun ülkenin 'ndeki hava savunma sistemlerini teyakkuza geçirdiğini söyledi.

Ozerov, "Şu anda Kuzey Kore ve çevresinde yaşananların endişelenmemize ve topraklarımızı korumak için ilave önlemler almamız gerektiğini anlamamıza yol açmaması imkansız. Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma ve hava kuvvetleri güçlendirildi" dedi.

"FÜZELERİN FIRLATILABİLECEĞİ BÖLGELERİ TAKİP EDİYORUZ"
Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava sistemlerinin teyakkuza geçirildiğinin altını çizen Rus senatör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzey Kore ve çevresinde yaşanan tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Kuzey Kore'ye ait füzelerin fırlatılabileceği bölgelere daha fazla dikkat ediyoruz."

Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir askeri yetkili de, Guam'daki üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 lerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını açıklamıştı.

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Rusya teyakkuza geçti
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