ABD'de adeta iç savaş yaşanıyor

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanının heykelinin kaldırılacağı planını öğrenen ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde çıkan olaylar büyümeye devam ediyor.

OTOMOBİL DALDI

Irkçılık karşıtı olan grubun arasına dalan otomobil nedeniyle 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

HELİKOPTER DÜŞTÜ

Ayrıca, göstericileri havadan izlemekle görevli olan bir polis helikopteri düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

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OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların da gelmesi üzerine şehirde gerilim gittikçe arttı. Grupların zaman zaman birbirlerine saldırması üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Vali Terry McAuliffe, Ulusal Güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağlaması için gerekli emri verdiğini belirtti.

"YETERİNCE ÖNLEM ALINMADI"

ABD medyası, Vali'nin olağanüstü hal emrine kadar bölgede güvenlik güçlerinin yeterince önlem almadığını belirtti.

"YAHUDİLER YERİMİZE GEÇEMEYECEK"

Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatan meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesi'nde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "Kan ve toprak", "Tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları atmıştı.

"KORKAKÇ:A BİR NEFRET"

Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirdi.

Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

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KONFEDERASYON BAYRAKLARI KALDIRILIYOR

ABD'de Konfederasyona üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" olarak kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.