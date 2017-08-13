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’da 6,4 büyüklüğünde

Giriş Tarihi: 13.8.2017 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 07:57
Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem

’nın Sumatra Adası’nda, 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Sumatra Adası'nın güneyinde bulunan Bengkulu şehri açıklarının 74 kilometre batısındaki in 35 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMGK) ise bölgedeki depremin, 6,6 büyüklüğünde olduğunu ve adanın güneyinde birçok yerde hissediliğini kaydetti.

BMGK, ayrıca depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Gelen ilk bilgilere göre deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı.

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Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem
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