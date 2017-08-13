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Genelkurmay Başkanı 'ye geliyor!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.8.2017 22:05 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 22:11
İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor!

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 15 Ağustos Salı günü 'ye geliyor.

'ın resmi haber ajansı İRNA'nın, Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırlan haberine göre, İran heyeti üç gün sürecek 'deki temasları kapsamında, yüksek düzeyli askeri ve siyasi Türk yetkilerle görüşmelerde bulunacak.

Haberde, Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularının başlıca konular olarak ele alınacağı belirtildi.

İranlı Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirmişti.

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İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor!
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