Kenya'da seçimleri kaybeden adaydan boykot çağrısı

Başkanlık seçimlerine muhalefet partilerinin ortak adayı olarak giren Ulusal Süper İttifakı Partisi (NASA) lideri Odinga, başkent Nairobi'de yaptığı konuşmada, taraftarlarına boykot çağrısında bulunarak pazartesi günü işe gitmemelerini söyledi.

Seçim sonrası protestoların en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Nairobi'deki gecekondu mahallesi Kibera'da destekçilerine seslenen Odinga, "Yarın iş olmayacak, kimse işe gitmesin ve salı gününü beklesin. Yarın protesto gösterilerinde hayatını kaybedenleri anacağız. Şimdi çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama salı günü nasıl ilerleyeceğimizi duyuracağım." diye konuştu.

Odinga, başkanlık seçimlerinin ardından ilk defa yaptığı konuşmada, polisin protesto gösterilerinin en yoğun yaşandığı Kibera'da yaşayanlara uyguladığı şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Polis Kibera halkını bu ülkenin vatandaşı olarak görmeli ve onları öldürmemeli." dedi.

Hükümetin bu yıl yapılan genel seçimleri manipüle etmek için önceden plan yaptığını ileri süren Odinga, Kenyalılara seçimlerde oyların nasıl çalındığını, nasıl hile yapıldığını göstereceklerini iddia etti.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), cuma günü yaptığı açıklamada, 8 milyon 203 bin (yüzde 54,27) oy alan Uhuru Kenyatta'nın ikinci kez devlet başkanı seçildiğini, muhalefetin ortak adayı Raila Odinga'nın ise oyların 6 milyon 762 binini (yüzde 44,74) alarak seçimi kaybettiğini duyurmuştu.

NASA liderleri, seçim sonuçlarının duyurulmasından kısa süre önce yaptıkları açıklamada, itirazda bulunduklarını aktararak, bunların seçim komisyonu tarafından açığa kavuşturulmadığını, bu nedenle seçim sonuçlarını boykot edeceklerini ifade etmişti.

IEBC'nin 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın kazandığını açıklamasının ardından, seçim sonuçlarına itiraz eden Odinga taraftarları, ülke genelindeki birçok eyalette protestolar başlatmıştı.

Başta Nairobi ve Kisumu eyaleti olmak üzere birçok yerde göstericiler seçim sonuçlarına itiraz ederek sokaklarda ateş yakmış, yollara barikat kurarak polisle çatışmıştı.

Kenya İnsan Hakları Komisyonu (KHCR) dün yaptığı açıklamada, ülke genelindeki birçok eyalette düzenlenen protesto gösterilerinde polisin ateş açması sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

NASA ise polisin, aralarında çocukların da bulunduğu 100 protestocuyu öldürdüğünü iddia etmişti.

Kenya'da 2007'de yapılan seçimler sonrası farklı etnik kökenlere mensup adayların sonuçları protesto etmesiyle başlayan olaylarda binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yerlerinden olmuştu.