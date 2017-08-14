ABD'de iç savaş çanları

ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusu'nun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı ırkçı grup bir gösteri düzenledi. Ardından karşıt bir grup sokağa çıkarak, ırkçıları protesto etti. Düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki grup karşı karşıya geldi. Gruplar arasında arbede çıktı ve iki grup birbirine girdi. Tarafların, olay yerine silahlarıyla geldiği görüldü. Taşlar ve sopalarla birbirini darp eden grupları güvenlik güçleri ayırdı.

OHAL ilan edilmişti

Daha sonra, protesto gösterilerine devam eden ırkçı karşıtı gruba, araçla saldırı düzenlendi. Olay yerinde 1 kişi ölürken 34 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Araç sürücüsünün yakalandığı duyurulurken, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Olayların büyümesiyle yetkililer çevre eyaletlerden bölgeye asker ve polis takviyesinin yapılacağını duyurdu. Daha sonra olaylara yüzlerce kişinin karışmasıyla bölgede OHAL ilan edildi. Buna rağmen şehirdeki, ırkçılar ve karşıtları arasındaki şiddet olayları devam etti.

Köleliği savunuyorlar

ABD'de Konfederasyona üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" olarak kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor. Irkçı grubun gösteriler sırasında, Konfederasyon bayrağı taşıdığı görülürken, köleliği savunan görüşe yakın oldukları dikkat çekti.

Klu Klux Klan gösterisi

Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusu'nun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde toplandı. Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirmişti.

'Irkçılık ülkemizde yeni değil'

Trump, düzenlediği basın toplantısında, Charlottesville kentinde ırkçılar ve karşıtları arasında çıkan olaylara tepki gösterdi. Şiddet ve nefretin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü" ifadelerini kullandı. Irkçı gösterilerin ABD'de yeni bir gelişme olmadığını kaydeden Trump, "Bu sorun ülkemizde uzun zamandan beri yaşanıyor. Sadece Donald Trump ya da Barack Obama dönemine ait değil" dedi.

Twitter'dan da kınadı

Trump, sorunların eskiye dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu ülkenin yaralarını sarmalıyız. Bu yaraların tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Herkes bu sorunların çözümünü istiyor ve biz de bu sorunun bir an önce çözümü için her türlü adımı atacağız." Trump Twitter hesabından olayların patlak verdiği ilk dakikalarda "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız" mesajını paylaşmıştı.

Polis helikopteri yere çakıldı

Virginia eyalet polisi, Charlottesville yakınlarında ırkçı grupların protestolarını takip eden bir helikopterin düştüğünü ve kazada 2 polisin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak kazanın yaşanan protesto gösterileriyle bağlantılı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Açıklamada, helikopterin bir evin yakınındaki ağaçlık alana çarptığı, helikopterin düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Trump taziye diledi

ABD Başkanı Donald Trump da, Virginia eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden polisler için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. Trump, "Bugün ölen Virginia eyalet polisinin ailelerine ve memurlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Hepiniz bu ulusun ürettiği en iyiler arasındasınız" dedi.

'Yahudiler yerimize geçemeyecek'

Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesi'nde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "Kan ve toprak", "Tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları atmıştı.

Vali Trump'ı suçladı

Charlottesville Valisi Michael Signer, Başkan Trump'ı eleştirerek, söz konusu olayların, seçim kampanyası sırasında savunulan düşüncelerin bir ürünü olduğunu söyledi. Signer, Amerika'da şu an olup bitenlerin sorumlusunun Beyaz Saray ve Başkan'ın çevresindekiler olduğunu ima etti. Öte yandan, ilerleyen saatlerde Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burada bir hayatın yitirilmesinden dolayı çok üzgünüm. Tüm iyi niyetli insanları evlerine gitmeye çağırıyorum" dedi.

Yeterince önlem alınmadı

Vali Terry McAuliffe, Ulusal Güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağlaması için gerekli emri verdiğini açıkladı. ABD medyası, valinin olağanüstü hal emrine kadar bölgede güvenlik güçlerinin yeterince önlem almadığını savundu.