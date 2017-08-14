Amerikan basınında İÇ SAVAŞ yorumları

ABD'nin Virginia eyaletinde ırkçı semboller taşıyıp aşırı sağcı sloganlar atan grupların sokağa inmesiyle başlayan olaylar ülkenin iç savaşa sürüklendiği yorumlarını da beraberinde getirdi. Önceki gün Charlottesville şehrinde 20 yaşındaki James Fileds'ın, arabasıyla aşırı sağ karşıtlarının arasına dalıp bir kişiyi öldürmesi sonrası Boston Globe gazetesi köşe yazarlarından Renee Graham, "Charlottesville'de, Yeniden Alevlenen İç Savaş" başlıklı bir makale kaleme aldı. Graham, ırkçı grupların Nazi sembolleri taşıyıp nefret söylemleri içeren sloganlar attığını anlatırken, ABD Başkanı Donald Trump
'ı da bu kesime destek vermekle eleştirdi.
'ABD'DEN AYRILALIM'
Birçok gazetenin internet sitelerindeki Charlottesville haberlerinin altında da, olayların ülkeyi iç savaşa götüreceği yorumları dikkat çekti. Yürüyüşe destek veren gruplar arasında güney eyaletlerinin ABD'den ayrılmasını savunanlar da yer aldı. Güney Birliği (League of South) adlı grubun başkanı Michael Hill, güney eyaletlerinde 'Hıristiyan beyaz adamın hüküm süreceği' bağımsız bir ülke kurmak istediklerini yineledi. Gazeteciler, açıklamaların toplumdaki nefret söylemini kanıtladığı yorumunu yaptı. Araçlı saldırıda bir kişinin, durumu takip eden helikopterin düşmesiyle de iki güvenlik görevlisinin ölümüne ve olağanüstü hal ilanına sebep olan olayların ardından Başkan Trump, "Bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü" açıklamasında bulundu. "Bu sorun ülkemizde uzun zamandır yaşanıyor. Sadece Trump ya da Barack Obama dönemine ait değil" diyen Trump'ın ırkçıları doğrudan hedef almaması da yoğun eleştirilere neden oldu.
MÜSLÜMAN VE YAHUDİ ÖRGÜTLERİ IRKÇILIĞI KINADI
ABD'deki Yahudi ve Müslüman kuruluşları Virginia'daki siyahilere karşı "beyaz üstünlükçü" Ku Klux Klan (KKK
) örgütü başta birçok "ırkçı" ve neo- Nazi grup üyesinin protesto eylemini ve eyleme karşı çıkan ırkçılık karşıtlarına saldırısını "şiddetle" kınadı. Dünya Yahudi Kongresi (WJC) ve Amerika
İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki şiddete karşı sert şekilde tepki gösterdi. 100 ülkedeki Yahudi cemaatlerini temsil eden WJC "Dünya Yahudi Kongresi, bugün Charlottesville'deki neo-Nazi gösterisinde sergilenen akıl almaz şiddeti şiddetle kınıyor" mesajı yayımladı. CAIR de, "beyaz üstüncülerin, neo- Nazilerin, KKK'nin ve diğer ırkçıların bir araya gelerek ırkçılık karşıtı protestoculara yönelik açık terör saldırısını" kınadı.
Irkçılar ve ırkçılık karşıtları kıyasıya dövüştü.
Gösterilerdeki şiddet olaylarında çok sayıda kişi yaralandı.