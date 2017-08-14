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'a şok cevap: 'a gelir ve orayı alırız

Giriş Tarihi: 14.8.2017 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 14:58
Donald Trump'a şok cevap: Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız

Venezuela Devlet Başkanı 'nun oğlu, ABD Başkanı 'ın Venezuela'ya askeri müdahale sözlerine yanıt verdi.

Siyasi krizdeki Venezuela'yı 'askeri müdahale' ile tehdit eden ABD Başkanı 'a, Venezuela Devlet Başkanı 'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'dan yanıt geldi.

'TÜFEKLERLE ELE GEÇİRİRİZ'

Venezuela devlet televizyonuna konuşan oğul Maduro, ABD'nin Venezuela'ya asker yollaması durumunda tüfeklerle 'ı ele geçireceklerini söyledi. Trump'a seslenen oğul Maduro, "Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız." ifadelerini kullandı.

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Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Nisan ayından bu yana yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde 120 kişinin hayatını kaybettiği Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Trump, "Venezuela çok uzak değil ve insan acı çekiyorlar, ölüyorlar. Venezuela için birçok seçeneğimiz var ve askeri seçenekler de bunun içerisinde." ifadelerini kullanmıştı.

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Donald Trump'a şok cevap: Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız
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