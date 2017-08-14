Korkunç senaryo! Sadece bir kaç yıl kaldı

Güney Kore Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin hedefi vurabilecek bir nükleer başlıklı füzeyi geliştirmesinin önünde en az bir veya 2 yıl daha olduğunu açıkladı.

Pazar günü Kore televizyonuna konuşan Suh Choo-suk, Kuzey Kore'nin savaş başlığının atmosfere girişini kontrol eden teknolojide henüz ileri safhaya ulaşamadıklarını söyledi.

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KUZEY KORE HIZLA İLERLİYOR: EN AZ BİR KAÇ YILLARI VAR

Suh Choo-suk, Pyongyang'ın nükleer başlığı küçültmek konusunda hızla ilerlediğini de kaydederek devamında şunları söyledi: "Daha o noktaya varabildiklerini düşünmüyoruz ama doğru bu hedeflerine yaklaşıyorlar. Zamanı tam olarak söyleyemeyiz ama bu en az bir veya 2 yıl daha alacaktır"

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DEVAM ETMELERİNİ BEKLİYORUZ

BBC'nin haberine göre; Güney Kore Savunma Bakanı Suh, Kuzey Kore'nin füze denemelerine devam etmesini beklediklerini ama fiili bir savaşı büyük bir risk olarak görmediklerini de ifade etti.

KUZEY KORE: "BÜYÜK BİR BAŞARI"

Kuzey Kore, Ağustos ayında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesinde, savaş başlığını kontrol etme ve atmosfere giriş aşamalarının mükemmel işlediğini açıklamış, denemeyi "büyük bir başarı" olarak duyurmuştu.

CIA BAŞKANI DA UYARDI

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başkanı Mike Pompeo da Pazar günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile çok yakın zamanda bir nükleer savaş tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Pazar günü Amerikan Fox televizyonuna konuşan Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak bir nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın olduğuna ilişkin soruya, "çok daha yakınlar"yanıtını verdi.

Mike Pompeo, "Bu amaca doğru endişe verici bir hızla ilerliyorlar" dedi.