Moskova'da DEAŞ bağlantılı teröristler yakalandı

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da toplu taşıma sistemlerine ve kalabalık alanlara saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ bağlantılı terörist grubunun şehrin dışında yakalandığını açıkladı.

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Saldırılarda intihar bombacıları ve yüksek güçlü patlayıcılar kullanılacağının belirlendiğini açıklayan FSB, terörist grubun bir dizi saldırı düzenlemeyi planladığını bildirdi. FSB, DEAŞ bağlantılı 2 intihar bombacısının Moskova bölgesinde yapılan özel bir operasyonda yakalandığını açıkladı.