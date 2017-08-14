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'da bağlantılı teröristler yakalandı

Giriş Tarihi: 14.8.2017 15:42 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 15:52
Moskova'da DEAŞ bağlantılı teröristler yakalandı

Rusya’nın başkenti ’da saldırı hazırlığındaki bağlantılı 2 intihar bombacısı yakalandı.

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent 'da toplu taşıma sistemlerine ve kalabalık alanlara saldırı yapma hazırlığında olan bağlantılı terörist grubunun şehrin dışında yakalandığını açıkladı.

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Saldırılarda intihar bombacıları ve yüksek güçlü patlayıcılar kullanılacağının belirlendiğini açıklayan FSB, terörist grubun bir dizi saldırı düzenlemeyi planladığını bildirdi. FSB, DEAŞ bağlantılı 2 intihar bombacısının Moskova bölgesinde yapılan özel bir operasyonda yakalandığını açıkladı.

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Moskova'da DEAŞ bağlantılı teröristler yakalandı
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