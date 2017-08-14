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'ın eski nden flaş iddialar!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.8.2017 19:06 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 02:19
Trump'ın eski iletişim direktöründen flaş iddialar!

ı Donald 'ın eski , 'da bazı çalışanların, Trump'ı başkanlık koltuğundan etmek için çalıştığını söyledi.

'nin ABC kanalına açıklamalarda bulunan Scaramucci, 'ın etrafında çok az "sadık" çalışanın olduğunu iddia etti.

'da İletişim Direktörlüğü görevine getirildikten sadece 10 gün sonra görevinden alınan Scaramucci, "Washington'da, özellikle de Beyaz Saray'da Başkanla aynı ajandayı takip etmeyen ve farklı çıkarlar peşinde olan çalışanlar var." dedi.

Başkan Trump'a karşı çalışan kişilerin isimlerini paylaşmak istemeyen Scaramucci, "Washington'da Başkan, yerleşik siyasi yapının bir temsilcisi değil ve bazıları onu oradan çıkarma kararı aldı." ifadesini kullandı.

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Trump'ın eski iletişim direktöründen flaş iddialar!
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