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Guterres'in Özel Danışmanı Eide istifa etti

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 05:57
Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Eide istifa etti

(BM) Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı görevinden istifa etti.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Eide'nin ülkesi Norveç'te yaklaşan parlamento seçimlerinde yarışmak amacıyla görevinden ayrılma talebinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri 'in, görevinde geçirdiği 27 ayda " sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm bulunması konusunda daha önce hiç görülmemiş bir ilerleme sağlanmasına yardımcı olan" Eide'ye teşekkür ettiği duyuruldu.

, 3 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Rum lider 'e ayrı ayrı veda ziyaretinde bulunmuş ve adadan ayrılarak ülkesi Norveç'e dönmüştü.

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Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Eide istifa etti
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