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ile hala diyalog kurma taraftarıyız

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 20:42
Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız

ABD Tillerson, " ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim 'a bağlı." dedi.

ABD Rex Tillerson, ile diyalog kurma taraftarı olduklarını ancak kararın Kuzey Kore lideri Kim 'a bağlı olduğunu söyledi.

, Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kuzey Kore ve ABD arasında son günlerde yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmede bulunan Tillerson, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong Un'a bağlı." dedi.

Tillerson, Kuzey Kore liderinin "Amerikalılar, Kore Yarımadası'nda tehlikeli bir oyun oynuyor." sözlerinin hatırlatılmasına yorum yapmadı.

ABD Başkanı , Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

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Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız
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