ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile diyalog kurma taraftarı olduklarını ancak kararın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bağlı olduğunu söyledi.

Bakan Tillerson, Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kuzey Kore ve ABD arasında son günlerde yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmede bulunan Tillerson, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong Un'a bağlı." dedi.

Tillerson, Kuzey Kore liderinin "Amerikalılar, Kore Yarımadası'nda tehlikeli bir oyun oynuyor." sözlerinin hatırlatılmasına yorum yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.