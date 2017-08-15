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ve 'den kritik görüşmesi!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 20:10 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 20:39
Rusya ve Çin'den kritik Kuzey Kore görüşmesi!

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, yaptıkları telefon konuşmasında 'nin durumunu görüştüler.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanın görüşmesi sırasında 'deki çatışma döngüsünden çıkış yollarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi: "Sebebi ne olursa olsun, güç kullanımının kabul edilemez olduğunun bir kez daha altı çizildi. Bakanlar siyasi ve diplomatik çözüm sürecinin alternatifinin olmadığını, diğer ülkelerin desteğiyle tüm tarafların diyalog kurması gerektiğini dile getirdiler. "

Lavrov ve Wang Yi, Rusya ve 'in ikili kanallar ve BM Güvenlik Konseyi üzerinden barış inisiyatiflerinin gerekliliğinin arttığına dikkat çektiler.

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Rusya ve Çin'den kritik Kuzey Kore görüşmesi!
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