Rusya ve Çin'den kritik Kuzey Kore görüşmesi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanın görüşmesi sırasında Kuzey Kore'deki çatışma döngüsünden çıkış yollarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi: "Sebebi ne olursa olsun, güç kullanımının kabul edilemez olduğunun bir kez daha altı çizildi. Bakanlar siyasi ve diplomatik çözüm sürecinin alternatifinin olmadığını, diğer ülkelerin desteğiyle tüm tarafların diyalog kurması gerektiğini dile getirdiler. "

Lavrov ve Wang Yi, Rusya ve Çin'in ikili kanallar ve BM Güvenlik Konseyi üzerinden barış inisiyatiflerinin gerekliliğinin arttığına dikkat çektiler.