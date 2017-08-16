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! 'da havalimanı yakınında meydana geldi!

Giriş Tarihi: 16.8.2017 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 14:32
Son dakika! Londra'da havalimanı yakınında patlama meydana geldi!

İngiltere'den gelen haberine göre 'da Southend Havalimanı yakınında meydana geldi!

'da bulunan Southend Havalimanı yakınında meydana geldi.

İtfaiye ekipleri Essex sahil kasabası yakındaki havalimanına sevk edildi.

Görgü tanıkları havalimanının yanında bulunan bir hangardan büyük bir duman çıktığını söylüyor.

Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açılmada limanın kuzey bölgeisnd ebulunan Air Livery hangarının yandığı belirtiliyor.

Yangın uçuşlarda herhangi bir aksamaya yol açmazken, patlamaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi...

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Son dakika! Londra'da havalimanı yakınında patlama meydana geldi!
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