Son dakika! Londra'da havalimanı yakınında patlama meydana geldi!

Londra'da bulunan Southend Havalimanı yakınında patlama meydana geldi.

İtfaiye ekipleri Essex sahil kasabası yakındaki havalimanına sevk edildi.

Görgü tanıkları havalimanının yanında bulunan bir hangardan büyük bir duman çıktığını söylüyor.

Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açılmada limanın kuzey bölgeisnd ebulunan Air Livery hangarının yandığı belirtiliyor.

Yangın uçuşlarda herhangi bir aksamaya yol açmazken, patlamaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi...