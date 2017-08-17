Dünya üzerinde ırkçılık ve islamofobik eylemler her geçen gün artıyor, her geçen gün yeni bir eylem orataya çıkıyor. Bu sefer de İslamofobi'nin adresi Avustralya parlamentosu oldu. Avustralyalı "Tek Ulus Partisi" üyesi Pauline Hanson mecliste burka protestou gerçekleştirdi.

BURKALI EYLEM

Tek Ulus'lu Pauline Hanson, parlamentoya yanında getirdiği burka'yı mecliste giyerek parlamento salonuna girmek istedi. Önce görevliler giriine izin vermedi, daha sonra senato başkanı Parry'nin onayı ile oturum salonuna alındı.

Avustralya Parlamentosu'nda İslamofobik tepki

KUMAŞ PARÇASINI ATMAKTAN MEMNUNUM

Salonda Hanson'n bu şekilde girmesi üzerine bunun ne kadar güvenli olduğu konusu tartışıldı. Buunn üzerine senato Başkanı, "dışarıda bayan Hanson'un kimlik kontrolü yapıldı onun olduğundan eminiz, bu konu bir güvenlik problemi teşkil etmiyor. Ayrıca meclisimizdeki temsilcilerimiz için kıyafet zorunluluğu da getirmeyeceğim" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine hanson Burkasını çıkartarak "Bu kumaş parçasını üzerimden atmaktan oldukça memnunum. Burası için uygun bir kıyafet olmadığı gibi zaten Burka bu meclise ait değildir."

BURKAYI YASAKLA ÇAĞRISI

Hanson Burka'sını çıkartmasının hemen ardından ırkçı tavırlarını devam ettirdi. Burka'nın ve islam'ın ne kadar zararlı olduğuna değinen Tek Parti'li, senato başkanına da "bu ülkenin değerlerini savunabilmek ve koruyabilmek adına, bu ülke toprakları üzerinde burka'nın yasaklanması için çalışmaya söz veriyor musun?" sorusunu sordu. Bunun üzerine Senato Başkanı Perry, "hayır" cevabıı vererek ırkçı eyleme destek olmadı.

BİR IRKÇI AVUSTRALYA'LI: PAULINE HANSON

Irkçı ve İslamofobik eyleminin mimarı Pauline Hanson bu girişimleri onun ilk vukuatı değil. Daha önce de sokaklarda "islamı yasaklayın, İslam'ın bu topraklarda yeri yok" eylemleri gerçekleştiren Hanson, seçimlere "daha fazla yok" sloganı ile Tek Ulus partisinden girmiş, islamın, camiilerin, helal gıdanın ve müslüman mültecilerin ülkelerinde daha fazla yer edinemeyeceği bir manifesto yayınlamıştı.