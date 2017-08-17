Brigitte Macron ilk röportajını verdi

Macron'dan 25 yaş büyük 64 yaşındaki Brigitte Macron, ilişkileri hakkında, "Eğer aşkımızı takip etmeseydim hayatımı ıskalamış olacaktım" ifadelerini kullandı. Röportajda Macron, "Eşimin tek hatası benden genç olmak" değerlendirmesinde bulundu.

'HERHANGİ BİR MAAŞ ALMAYACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Macron'un, cumhurbaşkanı eşi olarak kendisine hukuki statü kazandırmak istemesiyle ilgili olarak Brigitte Macron, bu statü çerçevesinde kendisinin herhangi bir maaş almayacağını belirtti.

Macron, yaptığı resmi faaliyetlerin internet üzerinden yayımlanacağını ve böylece tam anlamıyla takip edebileceğini kaydederek, "Benden öncekiler gibi kamu görevimi yerine getireceğim ama bunu nasıl yaptığımı Fransız halkı takip edebilecek." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Macron'un cumhurbaşkanı eşleri için hukuki statü çalışması yaptırması kamuoyunda olası harcamalar konusunda tartışmalara neden olmuştu.