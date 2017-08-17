IKBY'ye bağlı heyetin bugün 10'un üzerinde toplantı yapacağını, toplantıların Yeşil Bölge'nin dışında olması nedeniyle güvenlik açısından bilgi verilmediğini aktardı.

Rudaw'ın haberine göre, toplantıda Şii Ulusal Koalisyonu yetkililerinin referandumun ertlenemesini istedi ancak IKBY'ye bağlı heyetin şimdiye kadar bunu kabul etmediği öğrenildi.



Ancak heyetin, Şii yetkililere bir dizi şart koştuğu ve bunların, "belirlenen kısa bir süre içinde yerine getirilmesi durumunda" referandumun birkaç aylığına belli bir tarihe ertelenebileceğini ilettiği kaydedildi.

IKBY'deki referandumla ilgili flaş gelişme

Heyetin sunduğu şartların şöyle olduğu ifade edildi:



-Kürdistan Bölgesi'nin kesilen bütçesinin gönderilmesi,



-140. Madde'nin uygulanması,



-Kürtlerin Irak hükümetinde azaltılan paylarının geri verilmesi



-Irak ordusunda Kürt oranının belli düzeye (eskiden oranına) yükseltilmesi



Heyet ayrıca; Birleşmiş Milletler (BM), ABD, BM Güvenlik Konseyi ve referandumun ertelenmesini isteyen ülkelerin gözetiminde yapılacak yazılı bir anlaşmayla bunun mümkün olabileceğini muhataplarına bildirdi.

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