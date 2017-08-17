Türkiye'nin en iyi haber sitesi

IKBY'deki referandumla ilgili flaş gelişme

Giriş Tarihi: 17.8.2017 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 17:10
IKBY'deki referandumla ilgili flaş gelişme

’ın başkenti ’ta temaslarını sürdüren Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı müzakere heyetinin, referandumun ertelenmesini isteyen Bağdat’taki yetkililere bir dizi şart koştuğu öğrenildi.

IKBY'ye bağlı heyetin bugün 10'un üzerinde toplantı yapacağını, toplantıların Yeşil Bölge'nin dışında olması nedeniyle güvenlik açısından bilgi verilmediğini aktardı.

Rudaw'ın haberine göre, toplantıda Şii Ulusal Koalisyonu yetkililerinin referandumun ertlenemesini istedi ancak IKBY'ye bağlı heyetin şimdiye kadar bunu kabul etmediği öğrenildi.

Ancak heyetin, Şii yetkililere bir dizi şart koştuğu ve bunların, "belirlenen kısa bir süre içinde yerine getirilmesi durumunda" referandumun birkaç aylığına belli bir tarihe ertelenebileceğini ilettiği kaydedildi.

IKBY'deki referandumla ilgili flaş gelişme

Heyetin sunduğu şartların şöyle olduğu ifade edildi:

-Kürdistan Bölgesi'nin kesilen bütçesinin gönderilmesi,

-140. Madde'nin uygulanması,

-Kürtlerin hükümetinde azaltılan paylarının geri verilmesi

-Irak ordusunda Kürt oranının belli düzeye (eskiden oranına) yükseltilmesi

Heyet ayrıca; Birleşmiş Milletler (), ABD, BM Güvenlik Konseyi ve referandumun ertelenmesini isteyen ülkelerin gözetiminde yapılacak yazılı bir anlaşmayla bunun mümkün olabileceğini muhataplarına bildirdi.

ABD'DEN IKBY REFERANDUMU AÇIKLAMASI: KESİNLİKLE KARŞIYIZ

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
IKBY'deki referandumla ilgili flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz