Katalan polisi onları arıyor

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Barcelona kentindeki araç saldırısının ardından polis, ülke genelinde 'insan avı' başlattı. Eylemde kullanılan araçta bulunan kimliğin sahibi İdris Okabir, saldırıdan kısa süre sonra polise teslim olarak, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. 28 yaşındaki Fas kökenli Okabir ifadesinde, eylemi kimliğini çalan 18 yaşındaki erkek kardeşi Musa'nın düzenlediğini iddia etti. Yetkililer, Okabir'in ifadesinin ardından Musa'nın yakalanması için geniş çaplı bir arama başlattı.

Yerel basın polisin 17 yaşındaki Musa'nın yanı sıra, Muhammed Hicami (24), Yunus Ebuyakub (22) ve Said Alla (18) adlı hücre mensuplarının da arandığını duyurdu. 12 kişiden oluşan DEAŞ hücresinin büyük bölümünün Fas kökenlilerden oluştuğu ve üyelerden hiçbirinin daha önce terör suçundan sabıkası olmadığı belirtiliyor.

'KAFİRLERİ ÖLDÜRECEĞİM'

İngiliz basını, ağabeyinin kimliği ile Las Ramblas'taki saldırıda kullanılan aracı kiralayan Musa Okabir'in Facebook'tan attığı bir mesajda, "Dünyanın kralı olsam ilk işim kafirleri öldürmek olur" ifadelerini kullandığını duyurdu.

4 GÖZALTI

Polis, ilk saldırı sırasında araçta bulunan teröristlerden birisini olaydan kısa süre sonra yakalamıştı. İdris Okabir'in ardından dün biri Ripoll kentinde olmak üzere 2 kişi daha, saldırıyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

KAYIP VE YARALILAR 34 ÜLKEDEN

Polis, Barcelona ve Cambrils kentlerinde gerçekleşen terör saldırılarında ölen ve yaralananlar arasında 34 ülkenin vatandaşları bulunduğunu duyurdu. Ölenlerin en küçüğünün 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirtilirken, 130 yaralıdan 30'unun durumunun ağır olduğu açıklandı. Bu arada saldırıda annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı Julian Cadman adlı çocuğun da kayıp olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Barcelona saldırısında yaralanan Türk vatandaşının 33 yaşındaki işadamı Emre Eroğlu olduğunu açıkladı.

İKİNCİ SALDIRI UCUZ ATLATILDI

DEAŞ hücresi, Barcelona'daki saldırıdan yaklaşık 8 saat sonra, Cambrills kentinde de benzer bir eylem düzenlemek istedi. İçerisinde 5 militanın olduğu araç, sahil yolunda yürüyen yayalara çarptıktan sonra bir polis aracıyla çarpıştı. Saldırıda 1 kişi ölürken, biri polis 5 kişi yaralandı. Eylem sırasında araçları devrilen militanlar, polis tarafından vuruldu. Yetkililer, teröristlerin üzerlerinden çıkan bombalı yeleklerin de sahte olduğunu açıkladı.

'VURULDU, KALKIP YÜRÜDÜ'

Görgü tanıkları, Cambrils'teki saldırı sırasında vurulan teröristlerden birisinin birkaç saniye sonra ayağa kalkarak polise doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Bir İngiliz turist, "(Terörist) uyuşturucu almış olmalı. Vurulduktan sonra ayağa kalktı ve yürümeye devam etti. Korku filmi gibiydi" dedi. Bir başka görgü tanığı da, saldırganlardan birisinin polise doğru koşarken sürekli kahkahalar attığını belirtti. DEAŞ'ın çatışmaya girmeden ya da eyleme gitmeden önce militanlarına 'Captagon' benzeri uyarıcı ilaçlar verdiği biliniyor.

'ŞOFÖR ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR'

Polis, Barcelona saldırısında aracı kullanan kişinin kimliğinin tespit edilemediğini belirtirken, şoförün Cambrils'teki eylemde öldürülen teröristler arasında olabileceğini vurguladı.

AMAÇ BOMBALI SALDIRI MIYDI?

Katalan polisi, Çarşamba günü Barcelona'ya 200 km uzaklıkta bulunan Alcanar kentinde yaşanan patlamanın arkasında da, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ hücresinin bulunduğunu düşünüyor. Alcanar'daki bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olayın ilk etapta gaz sızıntısından meydana geldiğini düşünen polis, yapılan detaylı incelemelerde patlamanın bomba yapımı için toplanan tüplerin infilak etmesi sonucu yaşandığı sonucuna ulaştı. Teröristlerin Barcelona'daki saldırıda ev yapımı bombalar kullanmak istedikleri, yaşanan kazanın sonrasındaysa araçlarla eylem düzenlemeye karar verdikleri öngörülüyor.

2 HAFTA ÖNCE TEHDİT ETMİŞLERDİ

Yerel basın, terör örgütü DEAŞ'ın 2 hafta önce sosyal medya üzerinden İspanyatopraklarında eylem düzenleme tehdidinde bulunduğunu yazdı.(Vatan)