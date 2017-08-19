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'ın '' üyeleri de istifa etti

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 08:19
Trump'ın 'Sanat Komitesi' üyeleri de istifa etti

Saray ne mensup 16 üye, etmek amacıyla görevlerinden ayrıldı.

Görevinde 7 ayı geride bırakmak üzere olan ve bu süreçte Jared Kushner hariç Saray'da en yakınındaki tüm ekibi ayrılan Başkanı Donald 'ın 16 kişilik "" de istifa etti.

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ABD'nin önde gelen sanatçı, yazar ve mimarlarından oluşan Sanat Komitesinin 16 üyesi, Charlottesville'deki şiddet gösterilerinin ardından Trump'ın beyaz Amerikalı aşırı sağcı milliyetçileri savunmasını protesto etmek için topluca istifa ettiklerini açıkladı.

Aralarında ünlü ressam Chuck Close, yazar Jhumpa Lahiri, mimar Thom Mayne ve "Jersey Boys" müzikalinin oyuncusu John Lloyd Young'un da olduğu 16 üye, Başkan Trump'a yazdıkları mektupla istifa ettiklerini bildirdi.

Mektupta üyeler, "Charlottesville'de Amerikalıları öldüren ve yaralayan nefret gruplarına ve teröristlere destek verdikten sonra, mümkün olan en güçlü kınama ve suçlama gereklidir." ifadesine yer verdi.

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Trump'ın 'Sanat Komitesi' üyeleri de istifa etti
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