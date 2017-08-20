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Dünyanın çivisi çıktı

Giriş Tarihi: 20.8.2017
Dünyanın çivisi çıktı

Terör belası, her fırsatta Türkiye’nin güvenli olmadığı yönünde kara propaganda yapan ülkeleri vurmaya başladı. ’nın ardından Finlandiya, ABD, Avustralya ve Rusya saldırılarla sarsıldı. Batılı ülkelerde terör eylemleriyle birlikte neo-Nazi eylemleri de zirvede

'nın turizm merkezi 'daki terör saldırısının şoku atlatılamadan dünyanın dört bir yanından yeni kanlı eylem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin sıklıkla dile getirdiği "Suriye ve Irak'taki terörist unsurlara köklü bir çözüm bulunmalı" çağrılarını dikkate almayan, hatta her fırsatta "Türkiye'nin terör saldırılarına karşı güvenli olmadığı" yönünde algı operasyonları yapan ülkeler, şimdi kendi topraklarındaki eylemlerle boğuşuyor.

MÜSLÜMANLARA 192 SALDIRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörün dini ve ırkı yoktur" çağrısına kulak tıkayanlar, tıpkı Barcelona'daki DEAŞ teröristleri gibi ABD'nin Charlotte kentindeki beyaz Hıristiyan teröristlerin de arabalarını bir silah gibi sivil halkın üzerine sürmesinin travması içerisinde. ABD'nin yanı sıra neo-Nazi eylemlerinin zirve yaptığı bir diğer ülke Almanya oldu. Almanya'da nisan, mayıs ve haziran aylarında İslami kuruluşlara ve Müslümanlara karşı 192 ayrı suç işlenirken 16 kişi yaralandı. Terör olayları ve ırkçı saldırıların ardından da Avrupa ülkelerinde güvenlik sorunu bir kez daha yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.

FRANSA'DA TERÖR ALARMI
Terör saldırıları ve nefret suçlarından dolayı diken üstünde olan batılı ülkelerden Fransa'da da dün terör alarmı verildi. Yerel Midi Libre gazetesinin haberine göre; Paris'ten Nimes'e giden hızlı trende silahlı 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine Nimes Garı boşaltıldı, yolcu trafiği askıya alındı. Polisin düzenlediği operasyonda 1 kişinin yakalandığı ifade edildi.

BARSELONA'DA YENİ BAŞ ŞÜPHELİ
Barselona'da perşembe günü kiralık minibüsle kentin en ünlü caddesi 'da 13 kişiyi öldüren saldırganın aslında 17 yaşındaki Moussa Oukabir olmadığı, asıl baş şüphelinin 22 yaşındaki Younes Abouyaaqoub olduğu açıklandı. İspanyol basını, Oukabir'in Cramblis'te öldürülen 5 saldırgan arasında bulunduğunu, hâlâ firarda olan Abouyaaqoub'un ise La Rambla'da minibüsü kullanan kişi olduğunu yazdı. DEAŞ hücresinin asıl hedefinin patlayıcı yüklü minibüsle Barselona'daki Sagrada Familia Katedrali'ne saldırı düzenlemek olduğu kaydedildi.

TERÖR EYLEMİ ÇIKTI
Turku kentinde cuma günü gerçekleştirilen ve 2 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı saldırı için güvenlik birimleri dün "kadınları hedef alan terör eylemi" açıklamasını yaptı. Gözaltına alınan saldırganın 18 yaşında Fas asıllı olduğu kaydedildi

BIÇAKLA YARALADI
İspanya'daki saldırının ardından Finlandiya, Almanya derken dün Rusya da bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 2'si ağır olmak üzere 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü. Saldırganın kimliği ve amacı hakkında açıklama yapılmadı

POLİSLERE SALDIRI
Son zamanlarda aşırı sağcı ile solcu grupların sıklıkla karşı karşıya geldiği ABD'de bu kez polislere karşı silahlı saldırı yaşandı. Kissimmee ve Jacksonville kentlerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı
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Dünyanın çivisi çıktı
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