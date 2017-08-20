Fethiye Camisi hayata döndü

Yunanistan'ın
başkenti Atina'da Fethiye Camisi
, restorasyonu tamamlanarak, sergi salonu olarak halka açıldı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden 15 yıl sonra Atina'yı ziyaret etmesinin anısına 1468'de inşa edilen Fethiye Camisi, Plaka ve Monastraki semtlerinin antik sit alanı içinde bulunuyor.
KRİZ 10 YIL GECİKTİRDİ
Akropol'ün Parthenon tapınağının yamaçlarında bulunan antik Agora'nın içindeki sütun ve anıtların ortasına inşa edilen caminin, 2007'de restore edileceği açıklanmış; ancak ekonomik kriz nedeniyle restorasyon çalışmaları ertelenmişti. Restorasyon bu yıl tamamlandı. Yunan Kültür Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin bütçesinden yararlanarak yapılan restorasyon için 1 milyon 159 bin 874 euro harcandı. Önceki gün kapıları halka açılan Fethiye Camisi kasım itibariyle önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Şu aşamada camide restorasyon işlemleriyle ilgili, tarihçe, teknik bilgiler, şema ve fotoğraflar sergileniyor. Fethiye Camisi Yunan Kültür Bakanlığı'na bağlı "Bizans dönemi ve Bizans dönemi sonrası Tarihi Eserler ve Anıtları Koruma Dairesi" başkanı Eleni Banou, Yunanistan'daki "Osmanlı Dönemi Mimarlık Sanatı" üzerine yapılan araştırmaların da başında bulunuyor. Cami, 1800'lerde tasavvuf müziği dershanesi, 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarında cezaevi, kışla ve arkeolojik buluntu deposu olarak kullanılmıştı. Atina'nın Botanikos semtinde inşaatı başlanan caminin ise yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması bekleniyor.