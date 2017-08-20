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Kayıp 72 yıl sonra 'te bulundu!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 20.8.2017 20:09

donanmasına ait Indianapolis adlı nin enkazı 72 yıl sonra Okyanusunda bulundu.

medyasında yer alan habere göre, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon denizaltısı tarafından vurulan Amerikan nin enkazına 72 yıl sonra okyanusun 5,5 kilometre derinliğinde ulaşıldı.

Indianapolis savaş gemisi, Hiroşima'ya atılan atom bombasının parçalarını teslim edip gizli görevden dönerken 30 Temmuz 1945'te Japon denizaltısı tarafından Filipin Denizi'ndeki Guam ve Leyte arasında vurulmuştu. Gemi, 12 dakika içinde batmıştı.

Bin 196 mürettebatın bulunduğu ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisinden 316 kişi kurtarılmıştı.

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Kayıp ABD savaş gemisi 72 yıl sonra Pasifik'te bulundu!
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