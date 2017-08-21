ABD savaş gemisi ile petrol tankeri çarpıştı: 10 asker kayıp, 5 asker yaralı

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada USS John McCain savaş gemisi Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpıştı. 10 ABD askeri kayboldu, 5 asker yaralandı. Herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı bildiriliyor.

Yerel saatle Pazartesi 06.24'te (TSİ Pazar 23.24) meydana gelen olayın ardından arama, kurtarma çalışması başlatıldı.

Adını ABD'li senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı.

ABD destroyeri sol tarafından hasar gördüüğü belirtildi. ABD savaş gemileri son 2 ayda ikinci kez kaza yaptı.

Haziran ayında da USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.