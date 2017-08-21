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Irak güçleri 3 köyü 'ın elinden aldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 21.8.2017 14:16
Irak güçleri 3 köyü DEAŞ'ın elinden aldı

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer'i terör örgütü 'tan kurtarma operasyonu kapsamında ilçenin batısındaki 3 köyü geri aldığı belirtildi.

Üsteğmen Baha el-Mayahi yaptığı açıklamada, federal polis güçleri ve milislerinin, Telafer'in batısında yer alan Molla Casim, Abra Aziz ve Muhsin el-İbadi köylerinde kontrolü sağladığını söyledi.

Mayahi, Molla Casim ve Abra Aziz köylerindeki operasyon sırasında 22 mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik kara harekâtının dün sabah başladığını duyurmuştu.

Operasyona, Irak ordusu, federal polis güçleri ve mehzepçi yaklaşımıyla bilinen, İran destekli Haşdi Şabi milisleri katılıyor.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

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Irak güçleri 3 köyü DEAŞ'ın elinden aldı
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