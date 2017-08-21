İspanya polisi 4 şüpheliyi arıyor

İspanya
'nın Barselona kentinde 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 130 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından dev operasyon başlatan İspanyol polis
i, eylemi gerçekleştiren DEAŞ
terör hücresinin çökertildiğini, en az dört şüphelinin arandığını bildirdi. Polis kaynaklarından alınan son bilgiye göre, perşembe günü kentin en popüler caddesi olan La Rambla Caddesi'nde düzenlenen saldırıda, aracı insanların üzerine sürerek 14 kişinin ölümüne neden olan sürücü, Yunus Ebuyakup'tu.
KİLİT İSİM SATİ Mİ?
Ebuyakup'un terör hücresinin hayattaki tek üyesi olduğu sanılıyor ve yakalanması için çalışmalar sürüyor. Katalan polisi, hücrenin 12 kişiden oluştuğunu, bunların 11'inin kimliğinin belirlendiğini bildirdi. Operasyon kapsamında şu ana kadar dört kişi gözaltına alındı, Faslı olduğu belirtilen 5 kişi de ölü ele geçirildi.
Güvenlik güçleri şüpheli listesinde adı geçen ve evine operasyon düzenlenen imamın adınınsa Abdülbaki Es Sati olduğunu belirtiliyor. Ortadan kaybolan Sati'nin hücreyle bağlantısı olduğu düşünülüyor. Sati'nin görevli olduğu Ripoll Camisi'nin yetkilisi Ali Yasin, şüphe çeken bir durum yaşamadıklarını belirterek, "İmam gayet sıradan bir insandı. Diğer camilerdeki imamlar gibi. Anormal bir şey fark etmedik. Eğer fark etseydik, polisi ilk arayacak olan ben olurdum" diye konuştu. Polis operasyonlarında öldürülenlerden Muhammed Ömer Hişami'nin annesi oğluyla son görüşmesini anlatıyor: "Ağustos'un 27'sine kadar tatilde olacağını söyledi. Nerede olduğunu sordum. O da arkadaşlarımla birlikte denizdeyim dedi."