Çanakkale’de büyük FETÖ operasyonu

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 19 Ağustos Cumartesi günü, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgüt içi haberleşmenin sağlandığı bylock kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

EMNİYETE GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirildi. Burada ifadeleri alınan 17 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 kişiden 5'i ise bugün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltında olan 8 kişinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi. Ayrıca firari olan 8 FETÖ/PDY şüphelisinin aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.