Ermenistan'ın, Türkiye hazımsızlığı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışına yanıt verirken, Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak için gerekli temasların başlatılacağını belirtmesini değerlendiren Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan Koçaryan, Ankara'nın isteğini absürd bulduğunu ifade etti.

"ABSÜRT OLUR"

Ermeni basınına konuşan Koçaryan, "Öncelikle, Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması, AEB'nin gümrük bölgesine katılmayı öngörmüyor. Dahası, Türkiye ile AEB arasındaki tek kara sınırı olan Ermenistan sınırını tek taraflı olarak kapatan Ankara'nın AEB'nin gümrük bölgesine katılmaktan söz etmesi absürt" dedi.