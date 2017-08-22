Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ermenistan'ın, Türkiye hazımsızlığı

Giriş Tarihi: 22.8.2017 00:11 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 01:50
Ermenistan'ın, Türkiye hazımsızlığı

, Türkiye'nin 'ne () üye olma isteğinin absürt olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya Başbakanı Merkel'in çıkışına yanıt verirken, Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak için gerekli temasların başlatılacağını belirtmesini değerlendiren Koçaryan, Ankara'nın isteğini absürd bulduğunu ifade etti.

"ABSÜRT OLUR"
Ermeni basınına konuşan Koçaryan, "Öncelikle, anlaşması, 'nin gümrük bölgesine katılmayı öngörmüyor. Dahası, Türkiye ile AEB arasındaki tek kara sınırı olan Ermenistan sınırını tek taraflı olarak kapatan Ankara'nın AEB'nin gümrük bölgesine katılmaktan söz etmesi absürt" dedi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ermenistan'ın, Türkiye hazımsızlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz