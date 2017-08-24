Türkiye'nin en iyi haber sitesi

", 'da asla yenilgiye uğramayacak"

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 19:15
ABD, Afganistan'da asla yenilgiye uğramayacak

'nun 'daki birliklerinin komutanı John Nicholson, 'nin Afganistan'da asla yenilgiye uğramayacağını söyledi.

'nun 'daki birliklerinin komutanı John Nicholson, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, NATO ve 'nin Afganistan'da terörle mücadele konusunda Afgan güvenlik güçlerinin yanında yer alacağını belirtti.

ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin Afganistan halkının geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Nicholson, yeni stratejinin yürürlüğe girmesiyle Afgan güvenlik güçlerine desteğin artacağını bildirdi.

Nicholson ayrıca Afganistan'da artık terör örgütlerinin yer bulamayacağını vurguladı.

TALİBAN'A BARIŞ ÇAĞRISI

örgütüne de çağrıda bulunan Nicholson, ''Silahlarınızı bırakarak barışa katılın.'' dedi.

Afganistan halkının barış istediğinin altını çizen Nicholson, ülkede barışın sağlanması için hep birlikte çalışacaklarını aktardı.

NATO'nun Afgan güvenlik güçlerine danışmanlık ve destek vermeye devam edeceğini dile getiren Nicholson, bu konuda Afgan özel ve hava kuvvetlerine eğitim verileceğini kaydetti.

NATO'nun Kararlı Destek Misyonu, Afganistan'da yerel birlikleri eğitmek, danışmanlık yapmak ve yardım etmek için yaklaşık 13 bin 500 asker bulundururken bu sayının 8 bin 400'ünü ABD askerleri oluşturuyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"ABD, Afganistan'da asla yenilgiye uğramayacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz