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AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 19:02
Afganistan'da camiye saldırı!

'ın başkenti Kabil'de, Şiilere ait ye yönelik düzenlenen da 20 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin Kale-i Naccara Bölgesi'ndeki İmam Zaman si'ne yönelik da 20 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Caminin Hazara Şiilerine ait olduğu bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit de 4 saldırgandan birinin caminin girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlatmasının ardından diğer saldırganların cami içine girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Mücahit, saatler süren nın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, saldırıyı terör örgütü üstlenirken, Afganistan Devlet Başkanı Aşref Gani de saldırıyı kınadı.

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Afganistan'da camiye saldırı!
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