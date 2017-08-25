Afganistan'da camiye saldırı!

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin Kale-i Naccara Bölgesi'ndeki İmam Zaman Camisi'ne yönelik saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Caminin Hazara Şiilerine ait olduğu bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit de 4 saldırgandan birinin caminin girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlatmasının ardından diğer saldırganların cami içine girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Mücahit, saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, Afganistan Devlet Başkanı Aşref Gani de saldırıyı kınadı.