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'da mehter sesleri

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 09:55
Kızıl Meydan'da mehter sesleri

"Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali"nde sahne alan mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa'yı seslendirmesi uzun süre alkışlandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali"nde mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

Moskova'nın tarihi 'ında düzenlenen festivalde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa'yı seslendirmesi, uzun süre alkışlanırken, mehteran kıyafetleri ve yürüyüşünü Ruslar dikkatle izledi.

Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden "Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali" 40 ülkeden 140 bandonun katılımıyla 3 Eylül'e kadar devam edecek.

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Kızıl Meydan'da mehter sesleri
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