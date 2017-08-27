Schulz'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılması için Türkiye'ye bir ültimatom verilmesini istedi.

ERDOĞAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine açıklama yapan Schulz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na belirli bir müddet vermeliyiz. Eğer Sayın Erdoğan Alman tutukluları derhal serbest bırakmazsa, Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için Türkiye ile müzakereleri kesmesi gerekir" dedi.

AYNI AÇIKLAMAYI TWİTTER ÜZERİNDEN DE YAPTI

24 Eylül'de yapılacak seçimlerde Sosyal Demokratların Başbakan adayı olarak yarışan Schulz, aynı görüşünü bugün twitter hesabından paylaştığı mesajında da dile getirdi.

Schulz mesajında "Bay Erdoğan Alman tutukluları serbest bırakmadığı takdirde, AB Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin genişletilmesi hakkındaki müzakereleri durdurmak zorunda" diye yazdı.





MERKEL'DEN GÜMRÜK BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçtiğimiz günlerde "Anlaşmayı güncellemeyeceğiz"açıklamasında bulunmuştu.

"ERDOĞAN BAŞKA DİLDEN ANLAMIYOR"

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmemesinin Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyeceğine iddia eden Schulz, "Ancak Erdoğan'ın başka bir dilden anlamadığını" küstahlığında bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜZERİNDEN TEHDİT

Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması durumunda AB'nin Ankara'ya tam üyelik öncesi yaptığı mali yardımlara son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

KAYNAK: DEUTSCHE WELLE