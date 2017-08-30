Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 'yı için acil toplantıya çağırdı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 23:59 Güncelleme Tarihi: 30.8.2017 02:00
İsveç, BMGK'yı Kuzey Kore için acil toplantıya çağırdı!

Dışişleri Bakanı Margot Wallström, son balistik füze denemesi nedeniyle 'yi uyararak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni () acil toplantıya çağırdı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Wallström, 'nin, Japonya üstünden geçen son balistik füze denemesinin ciddi bir gelişme olduğunu belirterek, bariz "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Wallström, Japonya'nın endişelerini paylaştıklarını kaydetti. 'yı acil toplantıya çağıran Wallström, Konsey'in acil toplanarak konuyu masaya yatırması gerektiğini bildirdi.

Wallström, "Kuzey Kore'yi de daha fazla kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Kuzey Kore'nin, uluslararası yükümlülüklerini derhal yerine getirmesini bekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç, BMGK'yı Kuzey Kore için acil toplantıya çağırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz