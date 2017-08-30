İsveç, BMGK'yı Kuzey Kore için acil toplantıya çağırdı!

Bakanlığın resmi internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Wallström, Kuzey Kore'nin, Japonya üstünden geçen son balistik füze denemesinin ciddi bir gelişme olduğunu belirterek, bariz "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Wallström, Japonya'nın endişelerini paylaştıklarını kaydetti. BMGK'yı acil toplantıya çağıran Wallström, Konsey'in acil toplanarak konuyu masaya yatırması gerektiğini bildirdi.

Wallström, "Kuzey Kore'yi de daha fazla kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Kuzey Kore'nin, uluslararası yükümlülüklerini derhal yerine getirmesini bekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.