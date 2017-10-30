İstifanın ardından Barzani'ye ABD darbesi

ABD yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin başkanlık için bir dönem daha yarışmayacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Mesud Barzani'nin bir dönem daha Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına talip olmama kararını ve IKBY Parlamentosunun başkanlık yetkilerini diğer kurumlara devretmesini takdir etmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD, YENİ DÖNEME HAZIR MESAJI

Nauert, açıklamasında, "ABD, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile aktif bir şekilde temasa geçmeyi sabırsızlıkla beklemektedir. Güçlü bir IKBY, birleşik ve federal bir Irak'ın uzun vadeli istikrarı ve DEAŞ'ın mağlup edilmesi için vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca, IKBY'deki tüm siyasi partilere gündemdeki sorunların çözümüne katkıda bulunmaları noktasında çağrı yaptı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin "DEAŞ'a karşı mücadelede" ve "IKBY ile yeni diyalog başlatmasında" önemli adımlar attığını vurgulayan Nauert, Bağdat ile Erbil arasında işbirliği çağrısı da yaparak, tüm çatışmaların sona ermesini beklediklerini kaydetti.

IKBY'de, yaklaşık 12 yıl boyunca başkanlık görevini yapan 71 yaşındaki Mesut Barzani, 7 Haziran'da aldığı gayrimeşru referandum kararının ardından yaşananlar nedeniyle 29 Ekim'de görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Başta komşu ülkeler olmak üzere dünya kamuoyunun karşı çıktığı, IKBY içinde de muhalefet edilen 25 Eylül referandumu sonrası yaşanan gelişmelerden sonra Barzani, 1 Kasım itibarıyla görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı. IKBY meclisi de Barzani'nin yetkilerinin "hükümet, meclis ve adalet konseyine" devredilmesini oy çokluğuyla onaylamıştı.

Türkiye'nin şiddetle karşı çıktığı 25 Eylül'deki gayrimeşru referanduma ABD yönetimi de birçok kez karşı çıktığını dile getirmiş, ancak Barzani söz konusu referandumun yapılmasında ısrar etmişti.