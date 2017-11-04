Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: istifa etti

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 14:51
Son dakika: Lübnan Başbakanı istifa etti

haberi... istifa ettiğini açıkladı.

istifa ettiğini açıkladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Lübnan Başbakanı istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz