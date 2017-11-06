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sayısını açıkladı

Giriş Tarihi: 6.11.2017 19:49 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 20:08
Facebook sahte profil sayısını açıkladı

Milyarlarca kullanıcıya sahip devi , hesapların yüzde kaçının sahte veya kopya hesap olduğunu açıkladı.

2 milyara yakın kullanıcısı ile nın en popüler platformu olan , ler ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Sosyal medya devinden yapılan açıklamada platformda yer alan hesapların yüzde 13'ünün sahte veya kopya hesap olduğu bilgisinin altı çizildi.

Facebook sayı vermekten kaçınsa da bu açıklama platformda 250 milyondan fazla sahte veya kopya hesap olduğu anlamına geliyor.

YENİ ALGORİTMA İLE MÜCADELE EDİLECEK

Facebook, aynı açıklamada yeni bir algoritma ile kopyalanmış profillerin tespit edileceğinin altını çizdi.

Facebook'un finans müdürü David Wehner, şirketin sahte profillere karşı taviz vermeyeceğini ve Facebook'un bu tarz profillerden kurtarılacağını belirtti.

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Facebook sahte profil sayısını açıkladı
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