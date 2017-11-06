Suudi Arabistan'da prens ve üst düzey yetkilileri taşıyan helikopter düştü

Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu helikopterin düştüğü, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi televizyonunun haberine göre, Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düştüğü, olayda prens ve beraberindeki heyetteki herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi prens ve üst düzey yetkilileri taşıyan helikopter düştü

Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer yetkililerin olduğu ifade edildi.

Olay ile ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.