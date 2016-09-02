Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "15 bin sözleşmeli öğretmen daha alacağız"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 28 bin öğretmenin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) nedeniyle ihraç edildiğini belirterek, "Şuan 15 bin öğretmen alımı için mülakatlar devam ediyor. Tekrar Maliye Bakanlığı'ndan ilave 15 bin öğretmen alımı için izin istedik. Dolayısıyla 15 bin alımı için mülakat devam ediyor, 15 bin de talepte bulunduk. 30 bin öğretmenimizi en kısa zamanda atamak istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2 ay önce Sivas Valiliği görevine atanan Davut Gül'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Yılmaz ve Eroğlu, ziyaretin anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bir basın mensubunun "28 bin öğretmen ihraç edildi. Bu ihraçlar devam edecek mi, yoksa soruşturmalar tamamlandı mı?" sorusu üzerine Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İncelemeler devam ediyor. Yani büyük bölümü tamamlandı ama incelemeler devam ediyor. 19 Eylül'de okullarımız açılacak. Şuan 15 bin öğretmen alımı için mülakatlar devam ediyor. Tekrar Maliye Bakanlığı'ndan ilave 15 bin öğretmen alımı için izin istedik. Dolayısıyla 15 bin alımı için mülakat devam ediyor, 15 bin de talepte bulunduk. 30 bin öğretmenimizi en kısa zamanda atamak istiyoruz ki yeni eğitim-öğretim yılında hiçbir eksiklik olmasın. Evlatlarımız, öğrencilerimiz eğitim yönünden bir aksamaya uğramasın" dedi.



"10 YIL SONRA BİR DAHA UÇURUMA GELMEMEK İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER VAR"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, uçurumun kenarına geldiğini belirten Yılmaz, "Bu uçurumun kenarına bir daha gelmemesi için bizim mutlaka yapmamız gerekenler var. Bazen görüyorum 'öyle oldu, böyle oldu' eğer biz bunları yapmazsak devlet olarak üzerimize düşeni yapmamış oluruz. 10 yıl sonra yine aynı zihniyetin yeniden bir darbe yapmayacağına garanti veren kimse var mı? 10 yıl sonra yeniden bu milletin uçurumun kenarına getirmemek için bu görevlere kendisine emanet edilen kişilerin genel müdürdür, bakandır mutlaka gereğini yapması lazım. Milletin hakkı hukuku, tek kişinin veya bazı kişilerin hakkı ve hukukundan çok daha öndedir. Durduğunuz yerde kime güç veriyorsunuz, kime katkıda bulunuyorsunuz, bunu çok dikkatli olarak değerlendirmek lazım. Bulunduğunuz, durduğunuz yerde destek verdiğiniz kimse terör örgütünün başıysa kusura bakmayın siz doğru yerde durmuyorsunuz demektir. Doğru yerde durmamanın hukuk nezdinde bir karşılığı olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bir hukuk devletidir, onun gereğini yapıyor" şeklinde konuştu.



Bakan Yılmaz ve Eroğlu, daha sonra Sivas Belediyesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.