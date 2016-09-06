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Bakan açıkladı! Okullar ne açılacak?

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 20:09 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 20:21
Bakan açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Bakan açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okulların açılacağı tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okulların tarihinin erteleneceğine ilişkin iddialara ilişkin, "Okulların açılış tarihi 19 Eylül 2016'dır." dedi.

Yılmaz, Uğur Okulları 15 Temmuz Şehitleri Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde, basın mensuplarının okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik sorusunu yanıtladı.

Okulların açılışının ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Bakan Yılmaz, "Okulların açılış tarihi 19 Eylül 2016'dır." ifadelerini kullandı.

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